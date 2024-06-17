Читинские врачи отправятся в колонию из-за гибели двухлетнего ребенка В Чите двух анестезиологов приговорили к колонии за смерть двухлетнего ребенка

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В Чите суд признал виновными двух анестезиологов-реаниматологов в гибели двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Они получили по 2,5 и три года лишения свободы в колонии-поселении. К врачебной деятельности подсудимые смогут вернуться через 1,5 и два года соответственно.

В Чите суд вынес приговор по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинских услуг, повлекших гибель ребенка. <...> Назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года и три года в колонии-поселении соответственно, а также лишил их права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1,5 и два года, — сказано в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2021 года местная жительница привела сына в больницу для лечения молочных зубов сына. В ноябре ребенка доставили в другое медучреждение, где ему не оказали необходимую помощь, что привело к гибели. В отношении врачей возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Минздрав Алтайского края ранее начал внутреннюю проверку в Центральной районной больнице Славгорода, где здоровая девочка умерла на 20-й день после рождения. Мать рассказала, что привезла девочку в больницу с температурой 8 апреля, но уже 9 апреля ребенок умер от остановки сердца.