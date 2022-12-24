Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово возросло Следком: число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово возросло до 22

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Количество погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22, сообщили в Следственном комитете РФ. Ход и результаты расследования инцидента поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пожар в доме престарелых произошел в ночь на 24 декабря, здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

Причиной пожара власти назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По информации «Известий», в здании стоял котел отопления малой мощности. 23 декабря было решено подключить еще один, после чего возник пожар.