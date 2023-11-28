Чиновник из ХМАО покаялся за вождение в нетрезвом виде Глава Березовского района ХМАО попался пьяным за рулем

Фото: vk.com/pavel_arteev

Павел Артеев

Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев на своей странице во «ВКонтакте» признался, что в ночь на 25 ноября был пойман пьяным за рулем. Чиновник принес местным жителям извинения и выразил готовность понести наказание за содеянное. По данным издания NEFT, Артеев попал в небольшое ДТП.

Уважаемые земляки, сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в п. Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками Госавтоинспеции. Чтобы не было слухов и недомолвок, сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения, — написал он.

Источник портала NEFT в правоохранительных органах подтвердил информацию о происшествии. По словам собеседника издания, глава Березовского района не справился с управлением и слетел в кювет, потом отказался от прохождения медосвидетельствования. На него составили административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга устроил массовую аварию в Сочи. По словам свидетелей происшествия, мужчина управлял арендованным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.