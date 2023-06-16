Четверо крымчан получили тюремные сроки за подготовку теракта в Симферополе

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Четверо фигурантов дела о подготовке теракта в Симферополе получили от двух лет колонии-поселения до семи с половиной лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Южный окружной военный суд (ЮОВС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

В 2020 году Андрей Кулиевич, Николай Лагутин и Валентин Хорошаев в целях производства взрыва в месте массового скопления людей в Симферополе вели поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам жительства, — говорится в сообщении суда.

Там также отметили, что трое фигурантов незаконно хранили самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона, а также вместе с Даниилом Решетниченко размещали в общественных местах информацию с призывами к насильственному свержению власти в РФ.

В результате Кулевич, Лагутин и Хорошаев были признаны виновными в подготовке теракта, публичных призывах к террору, незаконном хранении оружия и изготовлении взрывчатых веществ. Суд назначил для них наказание от семи до семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Кроме того, им назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.

Решетниченко признан виновным в пропаганде терроризма. Он получил два года в колонии-поселении.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Армавире 15-летнего подростка, планировавшего устроить теракт в одном из учебных заведений города. Несовершеннолетний был арестован по решению суда. Следствие установило, что подросток собирался поджечь учебное заведение с целью посеять панику среди населения. Для этого он приготовил горючую жидкость и оружие, которое хранил в хозпостройке.

25 мая ФСБ показала видео задержания диверсантов, которые планировали подорвать 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС перед 9 Мая. На данный момент известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, а также двоих пособников из числа граждан России.