Череповецкого сталкера оштрафовали на 300 тысяч рублей Череповецкий городской суд оштрафовал мужчину за преследование 19-летней девушки

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Жителя Череповца оштрафовали на 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба за преследование 19-летней официантки, информирует объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Мужчина вымогал у девушки деньги, которые он случайно перевел ее сестре-близнецу.

Инцидент произошел в августе 2022 года в одном из ресторанов города. Когда официантка принесла заказ, череповчанин в агрессивной форме попытался пойти на контакт с ней, требуя какую-то сумму денег. Мужчина нецензурно выражался и требовал у девушки ее домашний адрес.

После этого он начал преследовать официантку по всему ресторану и даже ворвался в кабинку туалета, где пострадавшая пыталась спрятаться. Агрессивного посетителя удалось усмирить только с помощью администратора заведения.

Было установлено, что житель Череповца по ошибке перевел более 22 тыс. рублей сестре-близнецу девушки. Возвращать сумму родственница официантки отказалась. Уголовное дело против мужчины заводить не стали из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Череповецкий городской суд ограничился взысканием 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба и 17 500 рублей за расходы по оплате экспертизы.

Ранее суд приговорил хакера, взломавшего корпоративную систему медицинской лаборатории «Гемотест», к полутора годам лишения свободы. До сих пор неизвестно, кто дал осужденному доступ к системе. Крупная утечка персональных данных и результатов анализов клиентов произошла в мае 2022 года.