Суд вынес приговор хакеру за кражу 300 гигабайт данных клиентов «Гемотеста» Хакера приговорили к полутора годам тюрьмы за кражу данных клиентов «Гемотеста»

Суд приговорил хакера, взломавшего корпоративную систему медицинской лаборатории «Гемотест», к полутора годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, до сих пор неизвестно, кто дал осужденному доступ к системе.

Крупная утечка персональных данных и результатов анализов клиентов произошла в мае 2022 года. Тогда компания начала внутреннее расследование инцидента, а Роскомнадзор обратился в прокуратуру. 18 мая лаборатория подтвердила взлом, уточнив, что утечка меньше, чем сообщалось в Сети.

В августе Московский городской суд огласил приговор одному из подозреваемых по этому делу. По данным Baza, в тексте вердикта указано, что Алекперов Фуад Маариф оглы использовал веб-шелл, который позволяет удаленно управлять сервером, через учетную запись администратора системы корпоративного телевидения.

Из-за уязвимого программного обеспечение сервера получилось загрузить вредоносный скрипт под видом видеофайлов и исполнить его. При этом следствию неизвестно, откуда подсудимый получил доступ к учетной записи администратора.