Человек погиб при столкновении катеров в устье Дона МЧС: человек погиб при столкновении катеров в устье Дона в Азове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два катера столкнулись в устье Дона, передает пресс-служба МЧС России. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все произошло в ростовском городе Азове. К сожалению, погиб водитель маломерного судна. Пассажирка другого катера доставлена в больницу. Сотрудники МЧС России отбуксировали катера, — написали в ведомстве.

Ранее Транспортная прокуратура опубликовала видео столкновения туристических судов в Санкт-Петербурге под Литейным мостом. На кадрах видно, что теплоход «Соларис» и прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ» получили повреждения: вмятины и трещины в элементах конструкции.

Также в Якутии два судна «Паром-5» и «Капитан Леонтьев» столкнулись на реке Лене. В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России. По данным ведомства, никто из находивших на паромах людей не пострадал, также удалось избежать разлива топлива.

До этого на реке Ждановке в Санкт-Петербурге катер врезался в набережную. Уточняется, что судно потеряло управление и ударилось о бетонную опору, затем некоторое время покрутилось на месте и протаранило каменную плиту. Водителя без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга увезли на скорой.