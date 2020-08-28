Бывший украинский вице-премьер умер в Крыму

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший заместитель председателя правительства Украины в кабмине Николая Азарова Виктор Тихонов скончался на 72-м году жизни в Симферополе.

Об этом один из близких знакомых политика рассказал порталу «Страна.ua». Бывший вице-премьер умер от воспаления лёгких.

Виктор Тихонов родился в селе Щетово в Ворошиловоградской (ныне Луганской) области. С 1995 по 1998 год был первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 год работал главой Луганского облсовета.

11 марта 2010 года политик стал вице-премьером Украины по вопросам региональной политики. В декабре того же года Тихонова назначили на должность вице-премьера и министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С августа 2011 года по ноябрь 2012 года он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, в начале августа в Крым приезжал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Депутата Рады въехал на полуостров через пограничный пункт пропуска «Армянск».