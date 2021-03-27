«Больше чем еда»: в Петербурге установили памятник шаверме

https://static.news.ru/photo/273b9836-8fbb-11eb-92ec-96000091f725_660.jpg Фото: Наш Приморский район/vk.com

Предприниматель из Санкт-Петербурга Роман Мутик установил на жилом доме скульптуру в честь местной шавермы. Власти хотят демонтировать памятник, однако автор говорит, что согласовал его появление с собственником здания.

Мы повесили вместе с собственником здания. С ним согласовали, ему эта идея понравилась. Завтра придут из администрации, надеюсь, что сможем договориться. По крайней мере, поборемся, — рассказал он журналистам «Подъёма».

Мужчина отметил, что фанат шавермы с восьми лет и давно хотел сделать памятник этому блюду. Скульптура весит около 60 килограммов и сделана из наноматериалов, полимеров и металлов. По его словам, памятник стоит недёшево и к его созданию было приложено много усилий.

Для Питера шаверма больше чем еда, можно сказать, какой-то культ, символ. И для меня было странно, что ещё нет памятника шаверме. <...> Мы с душой подошли к этой работе. Все довольны, все фотографируются. Очень круто всё это выглядит, — отметил он.

В местной администрации считают установку памятника актом вандализма. Однако Мутик пообещал, что если его снимут, он установит скульптуру в другом месте.

Есть стратегия: если снимут, у нас есть места, куда мы можем его перевесить, согласованные места, здания в собственности. Я думаю, что в Питере всё-таки будет памятник шаверме, если не в этом месте, то в другом, — поделился он.

Ранее NEWS.ru писал, что употребление некачественной шаурмы, салатов с майонезом и котлет может привести к возникновению инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.