Более 6 тыс. водителей из Татарстана лишились прав из-за алиментов

За пять месяцев 2026 года более 6 тыс. жителей Татарстана были ограничены в праве управлять транспортным средством из-за долгов по алиментам, сообщил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров. Такая мера может использоваться в тех случаях, которые предусмотрены законодательством, пишет «Татар-информ». Для восстановления в правах автомобилистам потребуется полностью погасить задолженность по алиментам.

За пять месяцев этого года количество действующих ограничений на пользование специальным правом управления транспортными средствами составило более 6 тыс. Должников по алиментам судебные приставы вправе временно ограничить в пользовании специальным правом, в том числе правом управления транспортными средствами. Данная мера применяется в случаях, предусмотренных законодательством, и действует до полного исполнения требований исполнительного документа либо устранения оснований для ограничения, — поделился Закиров.

Ранее судебные приставы Подмосковья взыскали с топ-менеджера крупного российского банка 20,6 млн рублей алиментного долга. Мужчина не оплачивал содержание двоих детей 2017 и 2020 годов рождения, хотя по решению суда был обязан отчислять треть доходов.