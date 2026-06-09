Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 14:42

Более 6 тыс. водителей из Татарстана лишились прав из-за алиментов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

За пять месяцев 2026 года более 6 тыс. жителей Татарстана были ограничены в праве управлять транспортным средством из-за долгов по алиментам, сообщил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров. Такая мера может использоваться в тех случаях, которые предусмотрены законодательством, пишет «Татар-информ». Для восстановления в правах автомобилистам потребуется полностью погасить задолженность по алиментам.

За пять месяцев этого года количество действующих ограничений на пользование специальным правом управления транспортными средствами составило более 6 тыс. Должников по алиментам судебные приставы вправе временно ограничить в пользовании специальным правом, в том числе правом управления транспортными средствами. Данная мера применяется в случаях, предусмотренных законодательством, и действует до полного исполнения требований исполнительного документа либо устранения оснований для ограничения, — поделился Закиров.

Ранее судебные приставы Подмосковья взыскали с топ-менеджера крупного российского банка 20,6 млн рублей алиментного долга. Мужчина не оплачивал содержание двоих детей 2017 и 2020 годов рождения, хотя по решению суда был обязан отчислять треть доходов.

Регионы
Татарстан
алименты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Госдума разрешила массовые звонки в определенных случаях
В Совфеде назвали ключевую фигуру в исходе украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.