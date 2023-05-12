Бойцы «Вагнера» вернулись с Украины и снова попали под арест V1.RU: вагнеровцы избили предпринимателя, требуя переписать на них магазин под Волгоградом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойцов ЧВК «Вагнер» задержали в Волгоградской области после того, как они потребовали переписать на себя магазин в поселке Октябрьский, а затем избили владельца и обокрали его, сообщает V1.RU. По данным СМИ, трое мужчин отбывали наказание за преступления, затем отправились на военную операцию на Украину, а теперь вернулись.

Как установила полиция, троица вломилась к предпринимателю домой, избила его и пригрозила убийством. Бизнесмен написал договор купли-продажи на ВАЗ-2114, на котором преступники и скрылись, забрав золотые кольца и наличные. Общая сумма — около 155 тысяч рублей.

Пострадавший сообщил, что не знает нападавших. Сейчас он в больнице. Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Вымогательство», участники СВО находятся в СИЗО.

Как рассказал журналистам источник, все трое не раз судимы. Это 34-летний мастер отделочных работ Александр Сагарь, 40-летний Денис Руссков и 28-летний Иван Жарков.

Бывшая жена Русскова подтвердила, что он отбывал наказание и подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а через полгода вернулся.

Я с ним не могу связь поддерживать сейчас, он арестован — в СИЗО находится. Сидел за то же самое, что сейчас сделал. <...> Ранения у него были, но инвалидом не стал — знаете, как на собаке всё заживает, — рассказала она.

В марте пресс-служба «Конкорда» опубликовала во «ВКонтакте» заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что более пяти тысяч заключенных, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», получили помилование. По его словам, после освобождения они совершают гораздо меньше повторных преступлений, чем обычно фиксируется в России.