«Боимся выходить на улицу»: в Красногорске жалуются на хостел с мигрантами «Осторожно, Москва»: жители Красногорска жалуются на хостел с мигрантами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители подмосковного Красногорска жалуются на хостел с мигрантами, который открылся в здании бывшего колледжа, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Граждане отмечают, что теперь им страшно выходить на улицу вечерами, поскольку иностранцы устраивают драки и пристают к подросткам.

Мы боимся теперь выходить на улицу по вечерам. Дочери одного из жильцов постоялец хостела настойчиво предлагал прокатиться на машине. Каждый день рано утром их большими автобусами вывозят, а вечером привозят обратно. Мы обращались в администрацию города, но все было безуспешно. <...> Сегодня там вообще произошла драка, мигранты бегали по детской площадке с ножами и криками. Приезжали полиция и скорая, — рассказала местная жительница.

По словам местных жителей, хостел начал работу месяц назад в аварийном здании колледжа на улице Пионерской, 19А. Собеседники канала рассказали, что сегодня на первом этаже близлежащего дома появилась табличка с указаниями, как правильно совершать намаз, с текстом специальной молитвы. Кто ее повесил — неясно.

По данным канала, 28 мая Следком начал расследование по делу о незаконной миграции, но, несмотря на это, хостел продолжает работать. Согласно сайту, снять место в нем можно за 350 рублей в сутки, а гражданам России и СНГ владельцы готовы предоставить регистрацию по месту пребывания.

Ранее депутат Артем Прокофьев на обсуждении законопроекта о выдворении иностранцев заявил, что мигранты в России не боятся МВД и наказания за правонарушения. Он предположил, что эта проблема возникла из-за нехватки ресурсов и недостаточных полномочий силовиков.