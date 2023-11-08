Стало известно о задержании за взятку районного главы в Ростовской области «Блокнот Ростов»: задержан глава Кагальницкого района за получение взятки

Фото: t.me/VadimSidorovKagl

Вадим Сидоров

Издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на источник сообщает о задержании главы Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова. По информации издания, чиновника подозревают в получении взятки, по месту жительства подозреваемого и в его офисе проходят обыски.

Портал утверждает, что главу администрации района подозревают в получении крупной взятки в размере 176 тысяч рублей от предпринимателя, которому было обещано покровительство за вознаграждение. Источник издания утверждает, что это только один из эпизодов расследования.

Ранее суд арестовал главу фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александра Глискова на два месяца. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело о взятке. Подозреваемый свою вину отрицает и считает, что дело против него является «сфабрикованным» и «политическим». Дома и на рабочем месте политика прошли обыски.

В октябре Генеральная прокуратура России изъяла в доход государства имущество чиновников на 130 млрд рублей, которое было нажито незаконно. Всего у представителей власти отняли 3,5 тысячи объектов имущества. Начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин заявил, что задачей ведомства является свести к минимуму «это зло в виде коррупции».