Блогера из Китая удивило «русское чудо» на полюсе холода

https://static.news.ru/photo/60eba9c0-bec1-11ea-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Воинственные русские», купающиеся в 70-градусный мороз, удивили блогера из КНР. Он попытался объяснить своим подписчикам, почему такое вообще возможно.

По словам автора статьи, русские совсем не обращают внимания на экстремально низкие температуры.

Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках, — следует из сообщения блогера, опубликованного на платформе Sina.

Особое внимание было уделено якутскому селу Оймякон — признанному полюсу холода. Автор статьи назвал морозы в тех местах поистине ужасающими.

Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские ещё умудряются купаться! — отметил блогер.

Он также подчеркнул, что в Оймяконе существует место, где вода не замерзает даже зимой. Причиной такой «аномалии» становится горячий источник. Да и само название села означает «незамерзающая вода».

Так, русские не боятся замерзнуть именно из-за этого источника, считает китайский блогер.

Нежиться в горячем источнике посреди заснеженной земли... Об этом даже думать приятно! — говорится в статье.

В заключении путешественник назвал это место волшебным и отметил большой интерес туристов к нему.

Ранее NEWS.ru писал, что жаркая и сухая погода, установившаяся в Сибири, несёт с собой повышенные риски возникновения крупных лесных пожаров, рассказали эксперты-экологи Стокгольмского университета.

При этом экологи не считают, что в Сибири наблюдается температурная аномалия, так как в Верхоянске традиционно морозные зимы и относительно тёплое лето, таким образом, среднесуточная температура в регионе летом составляет 17 градусов, самая высокая доходит до 25, и периоды повышения температуры до 30 градусов нельзя рассматривать как экстремальные.