Бизнесмену из Петербурга зажимали пальцы плоскогубцами, требуя полмиллиарда Baza: предпринимателя из Петербурга пытали и требовали 500 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что предпринимателя из Санкт-Петербурга Анатолия Столярова похитили и пытали, зажимая пальцы плоскогубцами, требуя, чтобы он выплатил 500 млн рублей. По данным канала, это произошло 20 октября.

Как пишет Baza, 20 октября Столяров спустился на парковку к своей машине, как вдруг из микроавтобуса вблизи выскочили трое неизвестных в балаклавах и затащили бизнесмена внутрь. По информации канала, злоумышленники в салоне связали ему руки и ноги скотчем, а пальцы зажали в плоскогубцы, чтобы предприниматель сознался, где хранит полмиллиарда рублей.

Столяров заявил похитителям, что таких денег у него нет, но обмолвился, что дома в сейфе лежат около 50 млн рублей. Тогда грабители забрали ключи от Mercedes предпринимателя, узнали от него код домофона, а также как отключить сигнализацию в квартире. Злоумышленники разделились: двое поехали к нему домой забирать оружейный ящик, где были спрятаны деньги, а двое других остались стеречь бизнесмена. Забрав ящик, они оставили Столярова связанным в машине.

По данным канала, следователи вышли на подозреваемый в конце ноября. Baza сообщает, что двое из них оказались уроженцами Чечни, также были задержаны жители Петербурга и Пятигорска. Трое впоследствии оказались в СИЗО, одного отправили под домашний арест. Следователи допускают, что это не единственный случай ограбления с их участием, проводится проверка.

Как отмечает канал, в конце 2020 года Столярова уже грабили. Тогда его встретили на лестничной площадке и забрали у него 25 млн рублей и украшений еще на 200 тысяч.

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