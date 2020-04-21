Битаров обратился к землякам после митинга во Владикавказе

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Глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров опубликовал видеообращение к жителям республики. После митинга, который прошёл 20 апреля на площади Свободы во Владикавказе, руководитель региона призвал земляков не слушать провокаторов, а позаботиться о своём здоровье.

Не слушайте провокаторов, отрицающих очевидное. Берегите себя. Будьте благодарны врачам. Вместе мы преодолеем это трудное время, — заявил Битаров в обращении, которое разместил на своей странице в Instagram.

Он добавил, что в республике делается всё возможное, чтобы уменьшить негативные последствия от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия распространению коронавируса. Стихийный митинг во Владикавказе с требованием отставки главы республики Вячеслава Битарова постепенно перерос в онлайн-акции в разных городах страны с требованием решительных действий — вплоть до ввода режима ЧС.