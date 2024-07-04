Беспилотник ВСУ рухнул в спальном районе и заблокировал проезд авто Мэр Белгорода: беспилотник ВСУ упал в спальном районе города

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород при помощи беспилотника, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. Он уточнил, что обломки дрона упали на проезжую часть, дорога была перекрыта. По словам главы Белгорода, БПЛА не сдетонировал.

ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, который упал в спальном микрорайоне без последующей детонации. Слава богу, по предварительным данным, пострадавших нет. Обломки оказались на проезжей части. Частично перекрыто движение по улице Есенина. На месте работают оперативные службы, — сообщил Демидов.

Ранее сообщалось, что в селе Московском, расположенном примерно в 25 км к северу от Ставрополя, упали два беспилотника. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате происшествия инфраструктура повреждений не получила.

Он отметил, что все системы региона работают в штатном режиме. Владимиров обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие, а также доверять информации только из проверенных источников.

До этого в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА было сбито над территориями Брянской и Белгородской областей.