Стало известно, сколько раз ВСУ пытались атаковать Россию за прошедшую ночь Минобороны: в ночь на 2 июля над Россией уничтожено 11 дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что по четыре БПЛА сбито над территорией Брянской и Белгородской областей.

Еще три летательных аппарата российские силы ПВО сбили над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что над территорией региона были уничтожены четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. По его словам, три атаки были направлены на Трубчевский район и одна — на Суражский.

Первая атака случилась примерно в два часа ночи, а последняя — в семь утра. Отмечается, что в результате никто не пострадал. Также в регионе удалось избежать разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В свою очередь российский сенатор и командир спецподразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что на Васильевском участке Запорожского фронта очень сильно выросла круглосуточная активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, вдоль берега высохшего Каховского водохранилища с наступлением темноты «прогуливается» эскадрилья ударных дронов типа «Баба-яга».