Белгородский полицейский пытался купить машину за билеты «банка приколов» Baza: белгородский полицейский пытался купить машину за фальшивые деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник правоохранительных органов из Белгородской области пытался приобрести автомобиль за фальшивые деньги, передает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина отдал часть суммы билетами «банка приколов», продавец обнаружил подделку и обратился в полицию.

Как передает канал, в июне 2023 года сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции захотел купить Toyota Avensis за 600 тысяч рублей, он договорился с продавцом, что будет выплачивать сумму частями. По информации канала, в марте мужчина отдал последнюю часть в 100 тысяч рублей и уехал.

Канал пишет, что 20 пятитысячных купюр оказались фальшивыми, бывший владелец авто обратился в органы. По данным канала, 27 марта покупателя уволили из МВД за проступок, порочащий честь полицейского, на майора готовятся возбудить дело по статье о мошенничестве.

Ранее блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества в рамках уголовного дела в отношении него. Таким образом, общее число этих эпизодов составило 73, заявил адвокат бизнес-коуча Калой Ахильгов. Шабутдинова считают причастным к десяткам эпизодов совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса.