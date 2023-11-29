Белгородский губернатор навестил в больнице пострадавших бойцов теробороны

Фото: https://t.me/vvgladkov

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что навестил в больнице двух бойцов территориальной обороны, которые получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на хутор Климовое. По его словам, через несколько дней они уже могут покинуть медучреждение.

Заехал проверить, как идет лечение наших бойцов территориальной самообороны, пострадавших в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера в хуторе Климовое, — написал глава региона.

Он уточнил, что один из бойцов получил множественные осколочные ранения правой кисти, а другой — минно-разрывную травму, осколочные ранения лица и сотрясение мозга. Обоим оказана вся необходимая медицинская помощь. Первый боец проведет в больнице еще четыре дня, второй в ближайшее время будет переведен на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что после получения от врачей сведений о степени тяжести ранений бойцов власти примут решение о выплатах им. Он также отметил, что оба пострадавших награждены региональными медалями «За доблесть в рядах Белгородской самообороны».

Об атаке дрона ВСУ на хутор Климовое Гладков сообщил утром 29 ноября. По его словам, с беспилотника было сброшено самодельное взрывное устройство. Губернатор также рассказал, что атакам украинских БПЛА подверглись село Мокрая Орловка и поселок Задорожный, целями дронов были инфраструктурные объекты. В результате налетов никто не пострадал.