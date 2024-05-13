Baza: десятки курсантов института МВД в Воронеже слегли с отравлением Baza: в Воронежском институте МВД отравились 40 курсантов, семеро в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает об отравлении 40 курсантов в Воронежском институте МВД, семерых из них госпитализировали. Как утверждает канал, учащиеся почувствовали себя плохо 9–10 мая, они пожаловались на боль в животе и тошноту. По данным канала, у всех обнаружили признаки острой кишечной инфекции.

Авторы канала отмечают, что причина отравления в настоящий момент не установлена, руководство учебного заведения ждет заключение главного врача медико-санитарной части МВД по Воронежской области. По информации Baza, 33 отравившихся проходят амбулаторное лечение, в то время как остальные семеро курсантов находятся в госпитале.

В апреле Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ об отравлении рабочих в Калининграде. 20 строителям моста через Преголю стало плохо после обеда в столовой, из них 11 человек оказались в больнице с кишечной инфекцией. После отравления рабочих Роспотребнадзор изъял из столовой 30 килограммов просроченных продуктов без маркировок и взял пробы воды.

Ранее управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии зафиксировало случай массового отравления водой из-под крана. По его данным, водой отравились более 150 человек, 126 из которых — дети в возрасте младше 17 лет. Все пострадавшие не кипятили воду перед употреблением. Предполагалось, что вода была заражена вирусами и бактериями.