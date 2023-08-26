Балицкий: Россия владеет всей информацией о ситуации в Запорожье

Фото: МО Украины

Российская сторона владеет полной информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил в беседе с РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, власти региона даже владеют данными о дислокации войск противника.

У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории, — пояснил чиновник.

Балицкий уточнил, что в Запорожье и других городах региона, остающихся под контролем Киева, проживает много человек, которые «с удовольствием рассказывают ситуацию». Люди ожидают российскую армию и готовы ей помочь, добавил руководитель региона.

По его словам, российская сторона знает все, что там происходит. Известны даже места дислокации ВСУ, но поскольку украинские военные часто находятся на объектах, «где дети или общежития», по ним не всегда можно ударить ракетами. Но когда такая возможность есть, это делается, заключил Балицкий.

Ранее Евгений Балицкий рассказал, что подконтрольный в настоящее время Украине город Запорожье значится в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет. По его словам, власти рассчитывают установить контроль над бывшим областным центром. Врио губернатора добавил, что планы на Запорожье зависят от военных, администрация же региона готова приступить к налаживанию мирной жизни в городе.