Балицкий рассказал о больших планах на Запорожье Балицкий: город Запорожье включен в программу развития области на десять лет

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Балицкий

Подконтрольный в настоящее время Украине город Запорожье значится в программе развития Запорожской области на ближайшие десять лет, сообщил в беседе с РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, власти рассчитывают установить контроль над бывшим областным центром.

О планах развития региона Балицкий рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе последней встречи в Кремле. Тогда была представлена соответствующая программа, рассчитанная на десять лет.

В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье. У нас в этом вопросе очень большие планы, — заверил Балицкий.

Он добавил, что планы на Запорожье зависят от военных, администрация же региона готова приступить к налаживанию мирной жизни в городе.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. В настоящий момент под контролем России находится более 70% региона. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел в Кремле встречу с Евгением Балицким. Глава государства положительно оценил работу властей региона. В частности, Путин отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере. При этом он признал, что еще предстоит сделать очень многое и указал на выгодное географическое положение региона и его большой потенциал.