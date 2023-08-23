Путин похвалил власти Запорожской области за проделанную работу Путин увидел стабилизацию ситуации в экономике и соцсфере Запорожской области

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ночь на среду, 23 августа, провел в Кремле встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Глава государства положительно оценил работу властей региона. В частности, Путин отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере.

Я вижу, что вся команда ваша мобилизована — в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется — в экономике, в социальной сфере, — сказал президент.

При этом он признал, что еще предстоит сделать очень многое и указал на выгодное географическое положение региона и его большой потенциал. Также отдельно Путин попросил врио главы Запорожской области доложить о ситуации в энергетике, назвав это острым и важным вопросом.

Балицкий в свою очередь сообщил, что, согласно опросам, политику Путина поддерживают 87% жителей Запорожской области. По его словам, люди отмечают, «с какой заботой относятся все наши социальные ведомства».

Ранее Путин встретился в Кремле с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником, где обсудил с ним ситуацию в регионе, в том числе подготовку к сентябрьским выборам. Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в Едином дне голосования, который в этом году пройдет 10 сентября.