Балицкий рассказал о продвижении российских войск в Запорожье Губернатор Балицкий: войска РФ медленно продвигаются в Запорожской области

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Российские войска медленно продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, продвижению военнослужащих предшествует серьезная работа артиллерии.

Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение, — сказал губернатор.

Министерство обороны РФ 30 января сообщило, что российские военные нанесли поражение украинской бригаде ВСУ на Запорожском направлении, в результате чего потери противника составили до 40 солдат. Днем ранее ВСУ потеряли до 30 военнослужащих на том же направлении, а 28 января потери противника составили до 70 бойцов.

Ранее Евгений Балицкий выразил уверенность, что переговоры с Украиной возможны лишь после ее полной капитуляции. По мнению губернатора Запорожской области, это единственное условие, при котором исключено повторение украинского конфликта.

Он также привел рассказы пленных солдат ВСУ о том, что им приходится идти в бой по принуждению. По словам Балицкого, большинство пленных страдают различными заболеваниями и за ними не было никакого ухода, люди были брошены в окопах и не могли обратиться за медицинской помощью.