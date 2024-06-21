Бабушка закопала внука живьем, пока он плакал: семейный хоррор в Хабаровске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Пивань Хабаровского края 19 июня нашли тело новорожденного. Выяснилось, что малыш родился живым, но бабушка расправилась с ним. NEWS.ru рассказывает о подробностях семейного хоррора с дачного участка под Комсомольском-на-Амуре.

Не в первый раз

Мать погибшего ребенка — 21-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре, сообщает «КП-Хабаровск». Знакомая девушки на условиях анонимности рассказала изданию, что прошедшие роды были не первыми для девушки — в 20 лет она родила на шестом месяце девочку.

По данным Telegram-канала Amur Mash, первые роды у девушки состоялись раньше — два года назад. Тогда она родила от женатого мужчины.

«С отцом дочери она не жила, ушла от него, потому что он пытался наставить ее на правильный путь, прекратить ее гулянки. Замужем никогда не была, образование — девять классов. Примерно в апреле стало известно, что она беременна. Была на третьем месяце», — рассказала редакции «КП-Хабаровск» знакомая девушки.

Известно, что мать девушки хотела лишить дочь родительских прав. Именно на ее попечении осталась внучка. Но все разбирательства с лишением прав оказались незаконченными.

«У него пяточки, у него голова, он прям плакал»

О том, что к убийству новорожденной причастна мать роженицы, стало известно из записи ее аудиосообщений, опубликованных в социальных сетях. Подозреваемая общалась со знакомой в мессенджере и рассказывала о произошедшем.

«Родила вчера. Роды принимали мы здесь, на даче. Потом ходила закапывала плачущего ребенка. Месяцев пять, наверное, точно было. Я же срок не знала. Она родила — у него пяточки, у него голова, он прям плакал. Я сама в истерике уже второй день. Я ей вчера сказала: „Пошла [на хрен]“. Представляешь, как меня выстегивает?» — рассказывала женщина в аудиосообщениях.

Знакомая роженицы рассказывает, что бабушка ребенка обманывала людей, что не знает, на каком месяце беременности была ее дочь.

«Судя по всему, ребенок родился примерно на шестом-седьмом месяце беременности. Как говорят, именно мама А. закопала ребенка. А потом она оправдывалась, что не знала, на каком дочь месяце беременности. Все прекрасно знали, что она в положении. Да по животу это видно!» — поделилась собеседница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Чучело», пьянки и девять классов образования

Знакомая рассказывает, что роженица никогда не отличалась примерным поведением. Она не получала образование, окончив школу после девятого класса, часто выпивала и уходила в долгие загулы. Некоторое время она жила у молодого человека в Комсомольске-на-Амуре, но незадолго до произошедшего переехала к матери и устроилась продавцом в магазин.

После первых родов она не особо озаботилась воспитанием дочери. Со слов матери, очередные роды довели и саму девушку. Она чувствует себя виноватой.

«Просит прощения. <...> Чучело [долбаное]. Сонь, я пью второй день. Я вчера [напилась], у меня такая истерика была. Они мне говорят: „Ты не посмотрела, кто там“. Да идите вы [на хрен], чтоб я посмотрела еще. Вы [с ума сошли] совсем», — рассказывала мать девушки.

Также, согласно сообщениям женщины, ее дочь после аборта пыталась покончить с собой. Знакомая семейства уверена, что и роженица может быть причастна к убийству новорожденного. По ее словам, несправедливо, что задержана только бабушка погибшего младенца.

«Я знаю, что мать задержана, а саму девушку отпустили. Но считаю, что так не должно быть! Если бы А. не согласилась на убийство ребенка, то не дала бы матери этого сделать. Эта девушка явно в плохом состоянии. Она несколько раз пыталась покончить с собой, жаловалась, что не может справиться, но никуда не обращалась за помощью. У нее нужно забрать младшую дочь, неизвестно, что она сейчас с ней может сделать», — сказала знакомая.

При этом СМИ пишут, что органы опеки забрали из семьи и первую дочь девушки, и ее младшую несовершеннолетнюю сестру. Им будут искать новых опекунов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заинтересовали Бастрыкина

История с трупом новорожденного заинтересовала председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он потребовал предоставить доклад об уголовном разбирательстве от региональных сотрудников Следкома. Дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности».

«По информации следствия, 19 июня 2024 года в селе Пивань Комсомольского района Хабаровского края обнаружено тело новорожденного ребенка. Незамедлительно проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия», — отметили в Следственном комитете.

Telegram-канал «Плохие новости» пишет, что мать ребенка — 21-летняя женщина. Она родила мальчика на пятом месяце беременности, а бабушка новорожденного решила избавиться от него и закопала живьем.

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