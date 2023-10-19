Автомобильный мост рухнул в Новосибирской области

Фото: tuad.nsk.ru

В Новосибирской области обрушился железобетонный мост через реку Карасук, сообщается на сайте Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) региона. В результате происшествия никто не пострадал, но от поселка Базово оказалась отрезана одна улица с населением в 26 человек.

ЧП произошло ночью. Предварительно произошел крен опоры, в результате — полное падение. Причины произошедшего — выясняются, — говорится в сообщении.

В ТУАД уточнили, что протяженность моста составляла 45 метров. Обрушились два пролета переправы, общая длина которых равна 30 метрам. В организации отметили, что техническое состояние моста контролировалось постоянно, проверки проводились несколько раз в год.

Управлением организовано плечо объезда для автомобильного транспорта протяженностью в 30 км. Решается вопрос о восстановлении моста.

Ранее сообщалось, что в городе Луге Ленинградской области обрушился пешеходный мост. В результате произошедшего погибли два человека. Обрушение произошло по причине того, что мост не выдержал большого количества людей, собравшихся посмотреть фестиваль «Ольгины берега».