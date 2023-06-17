Автомобиль загорелся на парковке у ТРЦ в Подмосковье Машина загорелась на парковке у ТРЦ «Галерея» в Видном

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Автомобиль загорелся на парковке у торгово-развлекательного центра «Галерея» в городе Видное Московской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС. Площадь возгорания составила 11 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало. Спасатели уже ликвидировали открытое горение.

В 17:18 поступило сообщение о том, что в городе Видное по адресу Олимпийский проспект, дом 6, горит автомобиль на парковке ТРЦ «Галерея», наблюдается сильное задымление. В 17:25 возгорание было локализовано, открытое горение было ликвидировано в 17:28, — сообщили в подмосковном МЧС.

В Сети появились кадры с места пожара. На видео видно горящую машину, которая сгорела практически дотла. Огонь мог перекинуться и на соседние автомобили на парковке. Причина возгорания пока неизвестна. Дым от пожара поднялся наверх, в зону шоппинга.

Одна из посетительниц ТРЦ сняла видео с места ЧП. Девушка рассказала, что людей экстренно эвакуировали на улицу.

Отлучилась в туалет, и люди выбегают. Загорается торговый центр. У нас эвакуация, мы все в купальниках, все люди выбежали. Угарным газом воняет полотенце. Короче, жесть. Могли бы задохнуться и сдохнуть. Что произошло, никто не знает, — сказала девушка.

Минувшей ночью в Белгороде произошел пожар в многоэтажном жилом доме на Свято-Троицком бульваре. Позже глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что внешнего воздействия не было, причиной возгорания стала проблема с электропроводкой.