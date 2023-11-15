Автобус с чиновниками Таганрога перевернулся от столкновения с легковушкой Mash: микроавтобус с сотрудниками администрации Таганрога попал в аварию

Фото: t.me/gibdd161

Telegram-канал Don Mash сообщил об аварии, участниками которой стали сотрудники администрации Таганрога. По его информации, чиновники ехали на микроавтобусе, в который врезался легковой автомобиль. Канал уточнил, что инцидент произошел на трассе Таганрог — Беглица.

Фото: t.me/gibdd161

В публикации канала сообщается, что в результате аварии от сильного удара микроавтобус перевернулся. По данным Don Mash, пострадали около десяти человек, их забрали в городскую больницу.

На опубликованных кадрах видно, что микроавтобус получил серьезные повреждения, у него разбито лобовое стекло. Легковой автомобиль при этом от столкновения вылетел в кювет. По информации канала, авария произошла из-за того, что водитель Lada пошел на обгон. Все обстоятельства происшествия выясняются.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области также сообщили об аварии на 2-м километре трассы. По информации ведомства, столкнулись Ford Transit и Lada Vesta, пострадали девять человек.

Водитель автомобиля Ford Transit 1964 года рождения, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением водителя 2004 года рождения, который двигался в попутном направлении и выполнял обгон, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели главы городской думы Североуральска Виктора Ильина в ДТП. По данным УГИБДД по региону, трагедия случилась на 15-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель. Там столкнулись два легковых автомобиля. Ильин находился в автомобиле со своей супругой, они ехали по трассе в Екатеринбург. Жена главы городской думы была госпитализирована в больницу Краснотурьинска.