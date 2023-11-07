Глава свердловской думы погиб в ДТП Глава городской думы Североуральска Ильин погиб в ДТП

Фото: vk.com/viktorilin345

Виктор Ильин

Глава городской думы Североуральска Виктор Ильин погиб в ДТП, сообщает ЕАН. Источник в городском совете депутатов подтвердил информацию об аварии. По данным УГИБДД по региону, на 15-м км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии один человек погиб, еще двум причинены травмы различной степени тяжести. Медики оказывают помощь пострадавшим, — рассказали в ведомстве.

Ильин находился в автомобиле со своей супругой, они ехали по трассе в Екатеринбург. Жена главы городской думы была госпитализирована в больницу Краснотурьинска. О состоянии пострадавшей на данный момент неизвестно.

Депутат из Рязанской области ранее пострадал в массовом ДТП в подмосковной Кашире. Авария произошла на 140-м км автодороги «Каспий». По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя транспортными средствами. В ДТП погиб один человек.

До этого в Кемерово в ДТП с грузовиком погибла 53-летняя пассажирка автобуса. Еще пятеро пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Авария произошла на Волгоградской улице утром 6 ноября. По предварительным данным, грузовик не предоставил преимущество в движении автобусу при выезде с прилегающей территории.