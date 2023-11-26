Автобус с пассажирами насмерть сбил пешехода Под Новосибирском автобус с пассажирами насмерть сбил пешехода

Фото: t.me/gibddnso

В Новосибирской области в ночь на воскресенье, 26 ноября, водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода, сообщили в региональном ГИБДД. В момент ДТП в салоне находились 16 человек.

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом. В результате наезда погиб пешеход. 26.11.2023 около 03:25 на территории Новосибирского района водитель 1970 года рождения, управляя автобусом Mercedes, двигаясь со стороны р. п. Ордынское в сторону Новосибирска, на 16-м км автодороги совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части. В результате ДТП погиб пешеход, мужчина 1989 года рождения, — сообщила пресс-служба областной инспекции.

Транспортное средство ехало по маршруту село Михайловское Алтайского края — Кулунда — Новосибирск. Отмечается, что на верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

Накануне смертельное ДТП произошло на 54-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Sitrak. В результате аварии погиб водитель легковушки.