Один человек погиб в смертельном ДТП под Екатеринбургом

Фото: t.me/gibdd_66

Смертельное ДТП произошло на 54-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД), сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Sitrak. В результате аварии погиб водитель легковушки.

На 54-м км автодороги ЕКАД автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «Ситрак». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия до прибытия бригады медиков, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту ДТП.

Накануне региональный департамент информационной политики сообщил, что за сутки на западе Свердловской области выпало до 20 сантиметров снега. Также в ведомстве предупредили о гололеде и снежных накатах.

Ранее сообщалось, что крупная дорожная авария произошла в Санкт-Петербурге, на съезде с кольцевой на Витебский проспект. В результате столкновения двух легковых машин с мусоровозом погиб человек.