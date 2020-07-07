Аттракционы, рестораны и пляжи могут открыться в Подмосковье с 15 июля

https://static.news.ru/photo/701d3410-c12b-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа аттракционов, ресторанов и пляжей на территории Московской области может возобновиться к 15 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Наша задача — к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Воробьёв.

Он признал, что на подмосковных пляжах уже и так отдыхает много народу, но чтобы их официально открыть, требуется разрешение главного санитарного врача.

Как писал NEWS.ru, ранее Воробьёв сообщил, что с 15 июля в Подмосковье возобновится работа детских лагерей. По словам губернатора, в этом году будет значительно сокращено число летних смен. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса. Он уточнил, что заявку подали 115 оздоровительных лагерей, из них пока только 56 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Остальные готовятся к тому, чтобы такое заключение у Роспотребнадзора получить. По оценке губернатора, в этом году лагеря смогут принять только половину от запланированного числа детей. Путёвки можно будет получить за деньги и бесплатно. На данный момент этим вопросом занимается социальная служба.