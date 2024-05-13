Арестован подозреваемый после массового отравления наркотиками в Астрахани

В Астрахани после массового отравления неизвестным веществом жителей города по горячим следам задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили в управлении МВД по региону. Как отмечается, им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Во время расследования полицейские обнаружили 295 закладок, размещенных задержанным на территории областного центра. Всего в них находилось свыше тысячи разовых доз наркотических веществ. Согласно заключениям эксперта, это метадон и мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а, б» части третьей статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере). Устанавливается причастность других участников к преступлению. Расследование, а также оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В ведомстве уточнили, что с 8 мая в медучреждения госпитализировано уже 27 человек с признаками токсического отравления неизвестным веществом. О погибших не сообщается. Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в результате отправления наркотиками в Астрахани погибли восемь человек, пострадало при этом 26.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.