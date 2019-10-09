https://static.news.ru/photo/1104adc6-eac3-11e9-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Установившаяся в Алтайском крае 20-градусная аномальная для октября жара стала причиной повторного цветения деревьев и пробуждения уснувших на зиму насекомых. Информацию об этом озвучила биолог Татьяна Терёхина.

Профессор кафедры ботаники Алтайского госуниверситета (АлтГУ) пояснила, что кроме вербы и других распустившихся деревьев повторное цветение возможно у сирени, маральника и купальницы, пишет « Интерфакс ».

Такая жара не характерна для октября, вот деревья и обманулись. Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло — вот деревья и решили, что наступила весна и пора цвести. Такая же ситуация с проснувшимися божьими коровками, которые летают везде сейчас, — прокомментировала Терёхина.

По её словам, подобные температурные аномалии оказывают отрицательное влияние на живые организмы.

Эти деревья уже не зацветут предстоящей весной, а их цветение станет возможным только через год. Божьи коровки просто погибнут с наступлением холодов. Они накопили жировое тело, впали в спячку — и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут, — сообщила биолог.

С 10 октября из-за жаркой и сухой погоды в Алтайском крае вводится особый противопожарный режим. Температура воздуха в Барнауле 9 октября поднималась до отметки 17 градусов тепла.

Как писал News.ru, температура воздуха в Москве в ночь на 8 октября опустилась до +0,5 градуса, а в Подмосковье практически на всей территории региона были зафиксированы заморозки. Это минимальный показатель с начала осеннего сезона.