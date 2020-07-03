Алтайский губернатор вышел из режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2e9edb7a-bd1a-11ea-a933-fa163e074e61_660.jpg Виктор Томенко Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор вышел из режима самоизоляции и возвращается к обычной работе, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы руководителя субъекта.

Уточняется, что Томенко ушёл на самоизоляцию более недели назад из-за того, что у некоторых подчинённых, с которыми он взаимодействовал, выявили коронавирусную инфекцию. На это время большинство совещаний и других мероприятий в краевом правительстве перевели в формат видеоконференций. По поправкам в Конституцию России глава региона голосовал дома.

Томенко 3 июля принял участие в рабочей поездке министра просвещения РФ Сергея Кравцова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о снятии некоторых ограничений, введённых из-за коронавируса. Политик подписал указ о первом этапе выхода из самоизоляции.

Теперь людям, прибывшим из других регионов, не требуется соблюдать карантин. Кроме того, жители младше 65 лет и без хронических заболеваний получили возможность свободно перемещаться. Также гражданам разрешили заниматься спортом без использования тренажёров и устраивать самостоятельные тренировки.