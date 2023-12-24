Активисты в Чите вышли на митинг против эвтаназии бездомных животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чите Забайкальского края активисты провели митинг против эвтаназии бездомных животных, сообщает Telegram-канал «Подъем». Зоозащитники выступают с критикой местного центра временного содержания кошек и собак.

Митингующие требуют уволить и привлечь к ответственности директора центра «Пять звезд» Александра Солдатова. Организация занимается отловом бездомных животных и их временным содержанием. Активисты утверждают, что находили там убитых четвероногих. В пресс-службе мэрии города заявили, что заниматься проверкой приюта не в их компетенции, так как жестокое обращение с животными относится к УК РФ.

Мы не правоохранительный орган, все-таки жестокое обращение с животными — это статья УК. Это должны другие люди подтверждать. Антагонизм зоозащитников и приютов, в принципе, везде, — заявили местные власти.

Представительство мэрии добавило, что у центра «Пять звезд» заключен контракт, обязательства по которому выполняются. Полиция пока никак не комментирует ситуацию.

Ранее власти Республики Алтай приняли законопроект об усыплении бродячих животных. В пользу предложения проголосовали 30 депутатов, пять человек выступили против или воздержались. После этого местные зоозащитники собрались на пикет. Согласно позиции активистов, бездомные собаки имеют право на жизнь, а их усыпление равносильно убийству.