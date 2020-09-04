Актёр Стивен Сигал прибыл в Крым

https://static.news.ru/photo/45bcd468-efb2-11ea-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что известный голливудский актёр Стивен Сигал посетил полуостров.

Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актёра, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала, — написал глава региона в Twitter.

Аксёнов также разместил фото с артистом, которое было сделано в его рабочем кабинете.

Подробности визита не разглашаются.

Голливудский актёр, получивший российское гражданство, мастер боевых искусств Стивен Сигал побывал в Улан-Удэ. Он сразу отправился на экскурсию на площадь Советов. Также артист посетил центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан, чтобы провести показательную тренировку со спортсменами Бурятии, писал NEWS.ru.