Аксёнов рассказал, когда Тайганское водохранилище начнёт питать Симферополь

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Жители Симферополя получат первую партию воды из Тайганского водохранилища уже в ближайшее время, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Уже в ближайшие дни Симферополь получит первые 15 тысяч кубометров воды по новому водоводу, — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона также посетил полевой лагерь, в котором располагается личный состав военных трубопроводчиков Минобороны. Губернатор выразил благодарность специалистам ведомства за проделанную работу.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды в республику была полностью прекращена. В свою очередь глава республики Сергей Аксёнов заявил, что крымские власти не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить водоснабжение полуострова. Сегодня водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Как писал NEWS.ru, 29 июня Сергей Аксёнов в рамках проведённого видеомоста дал старт началу подачи воды из артезианских скважин Ивановского водозабора в систему водоснабжения Симферополя.

Глава республики также отметил, что текущий год стал одним из самых засушливых в регионе по итогам 150 лет наблюдений. В связи с этим власти Крыма приняли решение в течение пяти месяцев построить водовод протяжённостью 60 км из Тайганского водохранилища, расположенного в Белогорском районе, для водоснабжения Симферополя.