Аксёнов: Ивановский водозабор покроет треть потребности Симферополя в воде

https://static.news.ru/photo/e5d06298-ba0c-11ea-a4f6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава республики Крым Сергей Аксёнов в понедельник в рамках проведённого видеомоста дал старт началу подачи воды из артезианских скважин Ивановского водозабора в систему водоснабжения Симферополя. Дополнительные объёмы воды смогут покрыть треть потребности центра республики, считает губернатор Крыма.

Я думаю, для Симферополя это будет знаковое событие — треть объёма воды мы сегодня замещаем из других водозаборов. Вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище, у нас будет расти запас. Уверен, что с каждым днём у нас ситуация будет все больше стабилизироваться, — сообщил ТАСС Аксенов.

В первые дни после запуска из Ивановского водозабора планируют подавать около 10 тысяч куб. м воды в сутки, тогда как уже к концу июля ожидаются объёмы до 55 тысяч куб. м, заявил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Вадим Баженов.

Губернатор республики также отметил, что текущий год стал одним из самых засушливых в регионе по итогам 150 лет наблюдений. В связи с этим власти Крыма приняли решение в течение пяти месяцев построить водовод протяжённостью 60 км из Тайганского водохранилища в Белогорском районе для водоснабжения Симферополя.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды в республику была полностью прекращена. В свою очередь глава республики Сергей Аксёнов заявил, что крымские власти не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить водоснабжение полуострова. Сегодня водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма сообщили о больших запасах пресных вод, обнаруженных в горах Крыма.