Движение на трассе Джанкой-Симферополь приостановлено после атак ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение по автомобильной трассе Джанкой-Симферополь и железной дороге в Джанкойском районе было приостановлено, рассказал на своем канале в Telegram глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, решение принято в целях обеспечения безопасности населения.

В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым, — рассказал он.

Предполагается, что ограничение движения по трассе связано с атакой дронов ВСУ на склад с боеприпасами в Крыму. Ранее Сергей Аксенов заявил, что в небе над регионом средствами РЭБ и ПВО сбито 11 беспилотных летательных аппаратов противника. Также он подтвердил, что произошло попадание в склад в Джанкойском районе. Также получил повреждения частный дом. На месте происшествия работают экстренные службы.

Отмечается, что в минувшее воскресенье, 23 июля, также было временно перекрыто движение по Крымскому мосту, на котором ранее был совершен террористический акт. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников. Позднее движение было восстановлено.