Акробат сорвался с «колеса смерти» на глазах у детей и попал на видео Артист цирка рухнул с высоты на глазах у детей во время выступления в Находке

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Артист цирка сорвался с высоты, выполняя трюк на «колесе смерти», в городе Находке Приморского края. Акробат выступал в Большом новосибирском цирке шапито «Звездный». Пострадавшим оказался артист из Бразилии по имени Луан. Он получил несколько ушибов, его жизни ничего не угрожает, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей цирка.

В цирке рассказали, что трюки на «колесе смерти» являются отдельным жанром, в котором не предусмотрена страховка. Упавший с высоты Луан выступал на различных фестивалях в Германии, Франции и Монте-Карло.

Накануне в Новосибирске сорвалась с высоты гимнастка Елизавета Чумакова во время выступления в городском цирке. Девушка выполняла сложный элемент в воздушном номере «Коронация», однако не удержалась на кольце и упала на манеж. Ее экстренно доставили в больницу, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.