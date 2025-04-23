В Подмосковье в этом году проведут народную акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это решение было согласовано с правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности, пишет 360.ru.
Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание поучаствовать в очень важном и традиционном мероприятии. <...> Очень надеюсь, что и в наших школах соответствующая работа по информированию будет проведена, — отметил Воробьев.
По соображениям безопасности ряд приграничных с Украиной регионов также отказался от проведения очного шествия «Бессмертного полка». Среди них Белгородская, Курская, Воронежская, Саратовская, Ростовская области и Крым.
Как ранее стало известно, шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате минимум в 45 регионах России. В список попали Санкт-Петербург, Карелия, Коми, Уфа, Ярославль, Тверь, Сибирь и Дальний Восток.