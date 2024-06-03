«Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны Алаудинов: «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для работы под Харьковом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит ТАСС, подразделение уже выполняет задачи на этом направлении.

Все хорошо, бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения (в приграничных районах Харьковской области. — NEWS.ru), которые надо было прикрыть. И сегодня бойцы уже приступили к выполнению поставленных задач, — сказал он.

Алаудинов назвал приятным и лестным тот факт, что «Ахмат» перебросили на наиболее важный для российской армии участок. Он также отметил, что ситуация, складывающаяся на фронте, ведет к завершению СВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины санитарную зону с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.

Бывший сотрудник Госдепа капитан морской пехоты США Мэтью Хох предположил, что Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы. По его мнению, исход конфликта в пользу Москвы неизбежен. Он указал, что Россия имеет однозначное преимущество в плане стратегического ведения боевых действий.