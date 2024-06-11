Адвокат рассказал, что ждет кубанского казака за перерезанное горло коню Адвокат Багатурия: перерезавшему горло коню казаку грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кубанскому казаку, перерезавшему горло коню в Краснодарском крае, может грозить от трех до пяти лет лишения свободы, рассказал адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что также мужчину может ждать штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. По словам адвоката, наказание зависит от обстоятельств совершенного деяния.

Если этот казак совершил данное деяние в присутствии малолетних или распространил данную видеозапись в Сети, то ему грозит два вида наказания. Первый — штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Второй — лишение свободы от трех до пяти лет, — пояснил Багатурия.

Адвокат уточнил, что также исход дела зависит от того, впервые ли казак совершил преступление. По его словам, если есть рецидив, мужчине с большой вероятностью грозит лишение свободы.

Если рецидив есть, то он однозначно может отправиться в места лишения свободы. Если он впервые привлекается к уголовной ответственности, то, исходя из правил нашей гуманизации, ему грозит денежный штраф, — заключил Багатурия.

О жестоком обращении с конем ранее сообщило Темрюкское районное казачье общество. По его данным, мужчина снял видео, на котором запечатлел рану на шее животного. Сам казак заявил, что поступил так, потому что конь два раза сбросил его с седла.

Ранее в селе Красногорске Сахалинской области местные жители обвинили строителей из Северной Кореи в убийстве собаки, которую они, предположительно, съели. Мужчины ведут работы в детской больнице, закрытой на ремонт. Местная жительница сняла мигрантов на видео после того, как они с помощью удавки пытались поймать очередное животное.