Строители из КНДР съели собаку на территории сахалинской детской больницы На территории сахалинской больницы нашли останки съеденной собаки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В селе Красногорске Сахалинской области местные жители обвинили строителей из Северной Кореи в убийстве собаки, которую они, предположительно, съели, передает АСТВ. Мужчины ведут работы в детской больнице, закрытой на ремонт. Местная жительница сняла мигрантов на видео после того, как они с помощью удавки пытались поймать очередное животное. При этом медики жалуются на антисанитарные условия на местах работы трудовых мигрантов.

Больница на ремонте. Мужчины из Северной Кореи работают в помещениях и там же живут. У них полная антисанитария, воду кипятят в пластиковой таре, а это пожароопасно. Так продолжается с мая, — рассказала местная жительница.

В Минздраве региона сообщили, что начали проверку ситуации.

По данному факту медики обратились в правоохранительные органы для принятия мер реагирования. Обращение также поступило к подрядчику с требованием соблюдения норм российского законодательства, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области женщина, осужденная за убийства животных, переехала в другую деревню и продолжает собирать у местных жителей собак и кошек, расправляясь с ними. Ранее живодерка оплатила штраф в размере 15 тысяч рублей за садистские преступления против животных, которые совершала во дворе своего дома в деревне Кондратьево. Теперь пенсионерка вместе с сыном переехала в рабочий поселок Сухобезводное, что в 50 км от Кондратьево.