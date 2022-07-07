«Абсолютно китайский»: автоэксперт о новом модельном ряде «Москвича» Автоэксперт Зенкевич: говорить о качествах новых моделей «Москвича» преждевременно

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Автоэксперт Иван Зенкевич прокомментировал в разговоре с NEWS.ru новый модельный ряд Московского автомобильного завода «Москвич», назвав его дизайн «абсолютно китайским». С другой стороны, добавил он, говорить о дизайне и ходовых качествах машин следовало бы лишь после появления ходовых прототипов, которые ожидаются не ранее чем через год или два.

Абсолютно китайский дизайн, конечно, но тут надо понимать, что до появления ходового прототипа говорить про дизайн и ходовые качества не имеет практически никакого смысла, — заявил эксперт.

Он также добавил, что новые машины должны быть дешевле зарубежных аналогов, так как производство будет локализовано в Москве. По его оценкам, разница в цене может составить около $1000. Кроме того, начало строительства в России предприятия по производству электробатарей дает надежду на появление полного цикла производства.

6 июля Московский автомобильный завод «Москвич» предcтавил примерный модельный ряд автомобилей на этапе сборочного производства. Как видно из слайдов, компания планирует выпускать автомобили С-класса, кроссовер и электромобиль. Во внешности пока еще не брендированных моделей распознаются автомобили китайской автокомпании JAC, в частности кроссоверы JAC JS4 и JS7.