В Александрове задержан мужчина, угрожавший пистолетом посетителям магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Александрове Владимирской области сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который угрожал посетителям магазина пистолетом. По факту инцидента проводится проверка, сообщается на сайте ведомства.

В Росгвардии уточнили, что задержанный является местным жителем. Ему 46 лет, ранее он был судим. У него возник конфликт с посетителями одного из магазинов на улице Советской. В ходе перебранки он стал угрожать покупателям оружием, поэтому работники магазина нажали тревожную кнопку.

Злоумышленника обезвредили и доставили в отделение полиции для разбирательства. Изъятый у него пистолет является пневматическим.

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