22-летняя петербурженка стала жертвой насильника из Узбекистана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

22-летнюю жительницу Санкт-Петербурга изнасиловал гражданин Узбекистана. По данным «Фонтанки», происшествие случилось около полуночи 29 мая в парке «Куракина Дача». На следующий день преступника удалось задержать.

Издание сообщает, что мужчина угрожал несчастной ножом. Спустя время полураздетую местную жительницу увидели недалеко от парка, на проспекте Обуховской Обороны. Она была вся в крови и просила о помощи. Очевидцы позвонили в полицию.

В больнице у местной жительницы диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и множество синяков по всему телу. Помимо этого, преступник душил ее и укусил за язык. На месте происшествия были обнаружены следы обуви, а также кепка насильника.

Задержать его удалось 30 мая на проспекте Обуховской Обороны. 32-летний мужчина, не состоящий на миграционном учете, помещен в камеру. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее днем 20 мая мужчина со спины напал на 22-летнюю москвичку, порезал ей шею ножом и сбежал. Пострадавшая сообщила полицейским, что злоумышленник двигался в сторону Уральской улицы. Вскоре его задержали по горячим следам. В нападении подозревают 48-летнего гражданина Афганистана, у которого есть разрешение на временное проживание в России. Выяснилось, что мужчина был пьян.