12-летняя девочка пострадала в аварии с перевернувшимся автобусом МВД: в Оренбурге в результате ДТП с иномаркой пострадала 12-летняя девочка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение пассажирского автобуса и иномарки в Оренбурге привело к госпитализации 12-летней девочки, информирует Ria56 со ссылкой на данные регионального УМВД. В результате ДТП также пострадала 31-летняя водитель.

Девочка была пассажиркой иномарки. Водителя и ребенка доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку по факту аварии. ДТП произошло вечером 22 июня на пересечении улиц Чичерина и Ленинская. Около 20:00 по местному времени пассажирский автобус столкнулся с иномаркой и перевернулся на бок. 61-летний водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в Nissan.

Ранее в Ярославской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни трех человек. Люди погибли при столкновении Audi, квадроцикла и велосипеда. Среди них было двое детей. По данным пресс-службы УМВД России по региону, за рулем квадроцикла был 12-летний мальчик, который вез пятилетнюю девочку. Оба скончались на месте происшествия. Третьей жертвой аварии стала 21-летняя девушка. Она находилась на обочине дороги. На место прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.